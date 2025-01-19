Kardeşini Vuran Emekli Polis Gözaltında

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yaşayan İ.D. (62) ile kardeşi İsa D. (53) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D, tabancayla kardeşine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde İsa D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Emekli polis olduğu öğrenilen ağabey gözaltına alındı.