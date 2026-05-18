Kardeşinin Anısına Müzik Projesi Açtı

18.05.2026 13:15
Timuçin Berk Atalay, kanserden kaybettiği kardeşi için 'Hazan Senfoni Orkestrası' hesabını açtı.

ANKARA'da müzisyen Timuçin Berk Atalay (34), 22 Kasım 2023'te 29 yaşında yumurtalık kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşi Yağmur Hazal Atalay'ın anısını yaşatmak için 'Hazan Senfoni Orkestrası' adlı sanal medya hesabını açtı. Atalay, hesabında paylaştığı kliplerde, kendi bestelediği senfoniler eşliğinde şarkıların hikayelerini anlatarak, kardeşinin anısını yaşatıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Timuçin Berk Atalay'ın kardeşi, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu Yağmur Hazal Atalay, 22 Kasım 2023'te yumurtalık kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Timuçin Berk Atalay, kardeşinin anısını yaşatmak için sanal medyada 'Hazan Senfoni Orkestrası' adlı hesap açtı. Kardeşi Hazal'ın isminden ilham alarak oluşturduğu dijital senfoni projesi olan 'Hazan Senfoni' ile hem müzik üretimlerini sürdüren hem de kansere karşı farkındalık çalışmaları yürüten Atalay, 166 bin takipçi ve milyonlarca kişiye ulaştı. Atalay, eserlerde duyulan yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgı seslerini gelişmiş sanal enstrüman teknolojileri kullanarak bilgisayar ortamında tek tek oluşturuyor. Projeyi dijital platformlarda farklı kılan en önemli özelliklerden biri ise 'şarkıların hikayesi' konsepti oluyor. Timuçin Berk Atalay, sanal medya videolarında önce piyano başına geçerek eserlerin arka planındaki edebi, felsefi ve zaman zaman bilimkurgu temalarıyla harmanlanan hikayeleri anlatıyor; ardından parçaları Hazan Senfoni Orkestrası'nın senfonik düzenlemeleriyle dinleyicilere sunuyor. Atalay aynı zamanda, LÖSEV yararına düzenlenecek Ankara 19 Mayıs Yarı Maratonu için yardım kampanyası düzenleyerek lösemili çocukların eğitimine destek için bağış topluyor.

'ONUN HİKAYESİNDEN ESİNLENEREK ÇALIŞMALARA BAŞLADIM'

Kardeşinin hastalık sürecinin ardından hayatını tamamen değiştirdiğini anlatan Atalay, "Hazan Senfoni Orkestrası'nın hikayesi kız kardeşim Yağmur Hazal'a dayanıyor. Teşhisi 2023'ün Ağustos ayında aldık. Yani baktığımızda burada aslında 3-4 aylık bir sürede bunları yaşadık. İlk başta teşhis konduğunda bir ameliyatla yumurtalıkların alınmasıyla bu sürecin aslında kolaylıkla geçebileceğini düşünmüştük. Ama kanser metastaz yaparak karaciğerine yayılmış. Biz Hazal'la çok yakındık. Benim en yakın arkadaşım diyebilirim. Çünkü bizim aramızda 2,5 yaş farkı var. Her şeyimizi birlikte paylaşırdık. Kendisi çok cana yakın ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven biriydi. Her zaman heyecanlı, yeni şeyler denemek isteyen biriydi. Ben de aslında onun hikayesinden de biraz esinlenerek bu çalışmalara başladım. ve mühendislik hayatımı geride bıraktım. Şarkıların hikayesinde buldum kendimi. Şarkıların hikayesini anlatmaya başladım. Kardeşimin anısına, onun hatırası için güzel bir şeyler yapacaktım, farklı şeyler yapacaktım" dedi.

'HAZAL'IN VEFATIYLA SONBAHAR BAŞLADI'

İsimlerin anlamına çok önem verdiğini söyleyen Atalay, "Hazal'ın ismine baktığımızda Hazal, sonbaharda dökülen yapraklar demek. Aynı zamanda ceylan anlamına da geliyor. Ben de senfoniyi isimlendirirken Hazal'ın isminden çok esinlendim. Hazal da sonbaharda dökülen bir yaprak gibi aslında vefat etti. ve Hazal'ın vefatıyla beraber aslında sonbahar başladı ve hazan başladı. Hazan da sonbahar demek. Bir içeriği o dönem senfonileştirerek yaptım. Sonra o içeriği yapınca çok güzel dönüşler aldım ve dedim ki artık benim her içeriği senfoniyle yapmam gerekiyor ve bunda ustalaşmam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü insanlara hem farklı bir deneyim sunuyorum hem de bir film etkisi yaratıyorum. Sanki film izliyorlarmış gibi, bir hikayeyi içinden takip ediyorlarmış gibi bir his yaratmak istedim. Aslında herhangi biri film müziği, dizi müziği yaparken bilgisayar önünden piyanodan bastığı notaları bilgisayara aktararak yapıyor. Ben de her enstrümanı, yaylı olsun, tahta üflemeliler, bakır üflemeliler, perküsyon olsun her enstrümanı piyano aracılığıyla çalıp bilgisayar ortamına aktarıp oradan sesi dönüştürerek birleştiriyorum ve bir senfoni oluşturuyorum. Bir de şarkıların hikayesini anlatıyorum, insanlar her zaman şarkıların arkasındaki hikayeyi merak ediyor. Hazal bugün beni görseydi gurur duyardı" diye konuştu.

'AMACIM KANSERE KARŞI FARKINDALIK YARATMAK'

Atalay, LÖSEV yararına çalışmalar da yaptığını anlatarak, "Ben her zaman koşuyla ilgileniyordum, koşuyordum. Onlarla beraber aslında LÖSEV için bir kampanya başlattım. Bu kampanyada 100 bin lira toplamayı hedefliyorum. Şu an yaklaşık 25 bin lirasını topladım. Bir link oluşturuluyor ve bu link üzerinden bir para toplanıyor. Bu para toplandığında LÖSEV'li çocukların eğitimi için kullanılıyor. Ben de bu paranın toplanmasına yaptığım sporla ve çalışmalarla katkıda bulunmak istedim. Salı günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yarı maraton koşacağım. Yani 21 kilometre koşacağım. LÖSEV'li çocuklarımızın eğitimi için koşacağım başlattığımız kampanya dahilinde. Herkesi bu kampanyaya dahil olmaları için çağrıda bulunuyorum ve desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

