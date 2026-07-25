Kardeşiyle Fırın İşleten Yazar

VAN'da 18 yıldır kardeşiyle birlikte lavaş fırını işleten 2 çocuk babası Erhan Bilici (35), çocukluk hayalini gerçekleştirip, kitap yazdı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle lise 1'inci sınıfta eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Bilici, eşinin tavsiyesi ile yıllardır tuttuğu notlardan yola çıkarak yaşam mücadelesini anlatan 'Hayatın Kırılma Anları' adlı ilk romanını 4 yıllık çalışmanın ardından tamamlayarak yayımladı. İlk kitabını eline almanın mutluluğunu yaşayan Bilici, "Bu kitabı yazmak kolay olmadı. Gündüz lavaş ekmek ürettim, akşamları ise kitabımı yazdım" dedi.

İpekyolu ilçesinde kardeşleriyle birlikte lavaş fırını işleten Erhan Bilici, yoğun mesaisinin ardından kalan zamanını yazmaya ayırdı. Çocukluk yıllarından bu yana içinde taşıdığı yazma tutkusunu hiç bırakmayan Bilici, yaşadığı yoksulluğu, hayat mücadelesini ve tanıklık ettiği olayları yıllarca not aldı. Eşinin önerisiyle bu notları romana dönüştürmeye karar veren Bilici, gündüz tandır başında çalışıp, akşamları kitabını yazdı. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından Bilici, 'Hayatın Kırılma Anları' adlı romanını tamamladı. Bilici, kitabında kendi yaşamından esinlenerek yoksulluk, mücadele ve umudu anlatıyor.

'HAYALLERİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM'

Maddi sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldığını belirten Erhan Bilici, bunun hayallerinden vazgeçmesine neden olmadığını anlattı. Yaklaşık 18 yıldır kardeşleriyle birlikte tandırda lavaş ekmek ürettiklerini ifade eden Bilici, "İş hayatım boyunca yaşadığım zorlukları ve yoksulluğu günlük olarak not aldım. Eşim sürekli tuttuğum notları okuyordu ve beni kitap yazmam için teşvik etti. Onun tavsiyesiyle bu notları romana dönüştürmeye karar verdim. Kitabımda yaşadığım kırılma anlarını anlattım. Yoksullukla büyüdüm, ticaret hayatımda zor dönemler geçirdim. Ailemin desteğiyle bütün zorlukların üstesinden geldim. Yazdıklarım sadece benim değil, benzer sıkıntıları yaşayan birçok insanın hikayesini de yansıtıyor. Bu kitabı yazmak kolay olmadı. Gündüz işte çalıştım, akşamları ise kitabımı yazdım. Yaklaşık 4 yılın sonunda eserimi tamamlayıp yayımlatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayallerimden hiç vazgeçmedim. Bazı insanlar hayata yeniden başlar. Önemli olan nereden başladığın değil, hangi yolda yürüdüğündür" dedi.

YENİ ROMANLAR YAZMAYI HEDEFLİYOR

Kitap fikrini kendisine veren eşine teşekkür eden Bilici, eserinin okuyucular tarafından ilgi görmesini umut ettiğini belirterek yazmayı sürdüreceğini söyledi. Yeni romanlar üzerinde çalışmayı planladığını ifade eden Bilici, yaşadığı sürece üretmeye ve yazmaya devam edeceğini, yarıda bıraktığı lise eğitimini de açık öğretim yoluyla tamamlamayı hedeflediğini dile getirdi.

EKMEKLE BİRLİKTE KİTABINI DA SATIYOR

Romanını yayımlatan Bilici, çalışmaya devam ettiği fırında ekmek almaya gelen müşterilerine kitabını da tanıtıyor. Kitabını 200 liradan satışa sunduğunu belirten Bilici, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.