Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kardeşler birbirlerini bıçakla yaraladı.
Aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya kardeşler, Demirtaş Barbaros Mahallesi 472 Sokak'ta karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler birbirlerini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşlerden Özcan Kaya'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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