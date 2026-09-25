Kardiyolog Zafer Küçüksu, 120'den fazla ülkeyi gezip Türkiye'nin 81 ilini tamamladı - Son Dakika
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Kardiyolog Zafer Küçüksu, 120'den fazla ülkeyi gezip Türkiye'nin 81 ilini tamamladı

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Kardiyolog Zafer Küçüksu, 120\'den fazla ülkeyi gezip Türkiye\'nin 81 ilini tamamladı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde görevli kardiyolog Zafer Küçüksu, 120'den fazla ülke ve Türkiye'nin 81 ilini gezdi. Küçüksu, doğal yaşamı, farklı kültürleri ve yöre insanlarını tanımaya önem verdiğini, ilçelerin yüzde 90'ından fazlasını gördüğünü söyledi.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Zafer Küçüksu, 120'den fazla ülkeyi gezdi. Türkiye'nin 81 ilini, ilçelerin de yüzde 90'ından fazlasını gördüğünü belirten Küçüksu, seyahatlerinde özellikle doğal yaşamı, farklı kültürleri ve yöre insanlarını tanımaya önem verdiğini söyledi.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zafer Küçüksu, yaklaşık 20 yıl önce Avrupa'ya yaptığı geziyle başlayan seyahat tutkusunu dünyanın farklı bölgelerine taşıdı. Bugüne kadar 120'den fazla ülkeyi ziyaret eden doktor, gittiği yerlerde yalnızca turistik bölgeleri değil, köyleri ve doğal yaşamın aktif olduğu bölgeleri de keşfetmeye çalıştı. Seyahatlerinde yöre insanlarıyla vakit geçiren, Küçüksu, doğayla iç içe seyahat yaparken konuklama yerlerini de daha çok hostellerden yana kullandı.

'DOĞAL HAYATIN AKTİF YAŞANDIĞI YERLERİ SEVİYORUM'

Gezi merakının 20 yıl önce başladığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Zafer Küçüksu, "İlk bir Avrupa gezisiyle başlamıştık. Sonra devamı geldi. Şimdiye kadar gittiğim ülke sayısı 120'yi geçti. Gittiğim ülkenin doğal hayatını, kültürel yapısını merak ediyorum. Yörenin insanlarıyla vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca doğada vakit geçirmeye çalışıyorum. Köyleri ziyaret etmeyi ayrı seviyorum. Hostellerde daha çok kalıyorum, otellerde kaldığım da oluyor mecburen. Doğal hayatın aktif yaşandığı yerlerde gezmeyi daha çok seviyorum" diye konuştu.

DOĞAL HARİKALAR

Dr. Öğretim üyesi Küçüksu, Endonezya, Venezuella, Kanada, Avustralya, Portekiz, Norveç, Çin, Peru, ABD ve birçok Avrupa ülkesi olmak üzere 120'den fazla ülkeyi gezdiğini bildirdi. Dr. Öğretim Üyesi Küçüksu, doğal hayata tutkusu nedeniyle 979 metre yüksekliğindeki Venezuela Angel Şelalesi, Venezuela'nın güneydoğusunda Brezilya ve Guyana sınırında bulunan Canaima Ulusal Parkı, Portekiz ana karasının yaklaşık 1400 kilometre batısında, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Azorlar takımadaları, Kuzey Amerika'nın batısında uzanan Rocky Dağları, Peru'nun deniz seviyesinden 5,036 metre yüksekliğindeki Vinicunca Dağı, yaklaşık 29 kilometre uzunluğunda 962 metre derinliğe sahip olan Norveç Aurland Fiyordu, Vansjo Gölü, Boyabren Buzulu, Avusturalya'nın Melbourne kenti gibi yerleri gördüğünü söyledi.

TÜRKİYE'NİN TÜM İLLERİNİ GEZDİ

Türkiye'nin 81 ilini, ilçelerin yüzde 90'ını gezdiğini anlatan Küçükçu, "Türkiye'nin bütün illerini gezdim. İlçelerin yüzde 90'dan fazlasını gezmişimdir. Türkiye'yi gezmekten de büyük bir keyif alıyorum. Özellikle yazın Karadeniz yaylaları, Doğu yaylaları olsun bunları gezmekten büyük keyif alıyorum. Ülkemizin her tarafı çok güzel. Fırsat buldukça her yere gitmeye çalışıyorum ülkemizde" dedi.

Geziye yeni başlayacak olanlara önce Türkiye'yi keşfetmelerini tavsiye eden Küçüksu, daha sonra dünyanın görülecek yerlerine gitmelerini istedi.

YURT DIŞINDA EĞİTİM VE ÇALIŞMA DENEYİMİ

Mesleği nedeniyle farklı ülkelerde eğitim ve çalışma fırsatı da bulduğunu anlatan Küçüksu, Amerika'da bir proje kapsamında 3 ay çalıştığını, Avrupa'da ise çeşitli merkezlerde kısa süreli çalışma imkanına sahip olduğunu söyledi. Küçüksu, "Bazı projeler kapsamında eğitim için yurt dışına gittiğimiz oluyor. Amerika'da bir proje kapsamında 3 ay boyunca çalıştım. Çalışırken o bölgedeki yaşamı da yerinde görüyorsunuz. Avrupa'da birkaç merkezde kısa süreli çalışma imkanı buldum. Hem gezip hem de oradaki meslektaşlarımızdan bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz. Bir şeyler öğrenmiş oluyoruz" diye konuştu.

Yurt dışında kalıcı olarak çalışmayı hiç düşünmediğini belirten doktor, mesleğini Türkiye'de sürdürmekten memnun olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
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