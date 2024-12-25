Karesi'de Patlama: 6 Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika
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Karesi'de Patlama: 6 Cenaze Toprağa Verildi

Karesi\'de Patlama: 6 Cenaze Toprağa Verildi

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 11 kişiden 6'sının cenazesi defnedildi.

25.12.2024 17:48
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden 6'sının daha cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Balıkesir'e getirildi.

Patlamada yaşamını yitirenlerden 4'ünün cenazelerinin öğle namazını müteakip toprağa verilmesinin ardından diğer 7 cenazeden 6'sı için ikindi vakti tören düzenlendi.

Çetin Karamüftüoğlu

Patlamada hayatını kaybeden Çetin Karamüftüoğlu'nun (38) cenaze töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in katılımıyla Zağnospaşa Camisi'nde yapıldı.

Karamüftüoğlu'nun cenazesi, törenin ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.

Özlem Özçakır

Özlem Özçakır'ın cenazesi (33), Hz. Hamza Camisi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı töreninin ardından Çınarlıdere Mezarlığına toprağa verildi.

Seda Akın

Üçpınar Mahallesi'ndeki evine getirilen Seda Akın'ın (35) cenazesi, burada helallik alınmasının ardından mahalle meydanına götürüldü.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akın'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Törene, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de katıldı.

Akın'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Seçil Çapa

Seçil Çapa (24), için Savaştepe İstiklal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz katıldı.

Bakan Uraloğlu, Çapa'nın ailesine başsağlığı diledi. Kılınan namazın ardından Çapa'nın cenazesi, Bakbule Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Müberra Sönmez ve Selin Karanlıkoğlu

Yaklaşık 3 yıldır mühimmat fabrikasında çalıştığı öğrenilen 2 çocuk annesi Müberra Sönmez (45) için Bilal Habeşi Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Sönmez'in ailesine taziye dileklerini iletti. Sönmez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığına defnedildi.

Selin Karanlıkoğlu'nun cenazesi ise Tatlıpınar Mahallesi Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Tatlıpınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada olayda hayatını kaybeden Tuğba Sert'in (41) cenazesinin ise yarın İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi'ne defnedileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karesi'de Patlama: 6 Cenaze Toprağa Verildi - Son Dakika

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