Karesi Fabrika Patlaması Soruşturması Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir."

Bakan Tunç, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi.