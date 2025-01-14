Kargaların Şehir Göçü Güvenliğe Bağlı

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ABD'de Binghamton Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Departmanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anne Clark, zekası ve davranışlarıyla insanların dikkatini çeken kargaların şehirlere göçünün altında, "güvenlik duygusunun" yattığını söyledi.

New York'taki Binghamton Üniversitesinde uzun yıllar hayvanlar üzerine çalışma yapan ve kendini "kargasever" olarak tanımlayan Clark, kargalarla ilgili merak edilen birçok konuda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akademik çalışmalarının dışında da kargalarla zaman geçirmeyi sevdiğini belirten kadın araştırmacı, "Şehirlerde genellikle avlanamazsınız, değil mi? Yani şehirler bir anda daha güvenli hale geldi ve kargaların hedef alınması alışkanlığı daha azaldı. Ancak hala yılın belirli dönemlerinde av kuşu olarak hedefte olmaya devam ediyorlar." dedi.

Clark, kargaların, şehirleri kendilerine "yuva" olarak seçme nedeninin en başta "güvenlik" içgüdüsüyle bağlantılı olduğunun altını çizerken bu kuşların, o şehirler kurulmadan önce de aynı bölgeye geldiklerinin hesap edilmediği konusunda şunları kaydetti:

"Genellikle hayvanları şehirlerimize geliyormuş gibi algılarız ancak orada bir geçmişin olduğunu unuturuz. Biz şehirlerimizi su kaynaklarının hemen yakınına, çoğunlukla göllerin kaynak sularına veya çıkışlarına ve benzeri yerlere kurduk. Buralar, bazı durumlarda kargaların her zaman tünediği yerlerle aynı olabilir. Şehri oraya biz inşa ettik. Kargalar biraz geri çekiliyor, bize alışıyor ve geri geliyorlar."

Şehirleri kargalarla paylaşmanın zor olmadığını söyleyen Anne Clark, kendi evinin etrafında yaşayan kargaları düzenli şekilde besleyerek onlar üzerinde gözlem yaptığını, bu kuş türünün aklı ve sosyal davranışlarıyla "diğerlerinden çok farklı" olduğunu anlattı.

Erzincan'ı basan kargalar, ABD'deki türdeşleriyle benzer özellikler sergiliyor

Erzincan'ı geçen günlerde istila eden kargalarla ABD'deki türdeşlerinin davranış bakımından benzer özellikler ortaya koyduğunu kaydeden Clark, bu kargaların da en büyük dürtülerinin kendilerine güvenli tüneme alanları bulmak olduğunu belirtti.

Erzincan üzerinde sürü halinde uçan kargaların videolarını seyrettiğini söyleyen ABD'li profesör, "Genel eğilimleri gece bir araya gelip birlikte tünemek. Çam veya iğne yapraklı ağaçların içine girdiklerini fark edeceksiniz. Diğer bölgelerdeki kargalar için oldukça tipik bir durum gibi görünüyorlardı. Bu yüzden bunların Lawrenceburg, Massachusetts'te veya Ithaca'nın hemen dışında tüneyen Amerikan kargalarına çok benzediğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Şehirlerde kargalar artmıyor

Kargalara dair yanlış bilinenlerle ilgili bilimsel verilerden bahseden Prof. Clark, şehirlerdeki yerleşik karga sayısının artmadığını, sadece daha soğuk bölgelerden belirli dönemlerde göç eden kargalarla, şehrin yerleşik kargalarının birleşmesiyle çoğaldıklarının düşünüldüğünü dile getirdi.

Clark, ABD'deki karga sayısının 2012'den bu yana azalma eğiliminde olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"2012 ve 2013'te New York'un Ithaca şehrinde Batı Nil virüsünün çok güçlü bir salgınını belgeledik. Ithaca bölgesindeki kuşlarımızın yüzde 35 ila 40'ını öldürdü. ABD'de üreyen kuş sayısına dayalı genel popülasyon oldukça keskin bir şekilde azalıyor. 1960'ların seviyelerine geriledik."

Kargaların göç esnasına her seferinde farklı şehirleri tercih edebileceğini söyleyen bilim insanı, bununla birlikte bu kuş türünün şehirlere "sadece tünemek için değil, sürekli bir yaşam için geldiği" dönemin 1960'lı ve 70'li yıllarda gerçekleştiğini kaydetti.

Clark, kargaların "çok sosyal" bir kuş türü olduğunu ve yüzyıllardır bir arada yaşamayı tercih ettiklerini belirterek "1700 ve 1800'lerde, ABD'nin merkezinde 100 binden daha fazla kuşun (karganın) bir arada bulunduğu büyük tüneklerin kayıtları var." dedi.

Hayvan davranışları konusunda uzman olan araştırmacı, kargaların kış aylarında şehirleri tercih etmesinin arkasında, avcı kuşlardan korunma güdüsü olduğuna işaret ederek "Kışın, kargaların en büyük avcılarından biri Büyük Boynuzlu Baykuş'tur ve eğer karanlıkta göremiyorsanız ancak etrafınızda ışıklar olan aydınlık bir alandaysanız, uçabilirsiniz. Bir baykuş içeri girerse onu görebilecek ve ondan kaçabileceksiniz." diye konuştu.

Kargaların saldırması konusunda insanların yanılabiliyor

Uzmanlık alanı evrimsel biyolojiyi olan Prof. Anne Clark, kargaların insanlara karşı çok saldırgan olduğu konusunda insanların yanılabiliyor olabileceği görüşünü paylaştı.

Clark, örneğin leş kargalarının yiyecek bulmak için çöplere çok odaklandıkları, çöp atmaya gelen insanları görünce oraya üşüştükleri, bunun da bir saldırı olarak algılandığı görüşünü savundu.

Karga uzmanı, bu kuşların bazen de yavrularına doğru yürüyen insanları tehdit olarak algılayarak onları uzaklaştırma çabalarının da yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Kargalar ebeveynlerinden öğrenebilir ve bunu yavrularına aktarabilir

Kargalarının kin tutabilen bir hayvan olup olmadığı konusunda Clark, meslektaşlarının bunun "mümkün olduğunu" öne sürdüğünü söyledi.

Clark, "Örneğin, bir aile grubunda genç bir kuşsanız ve ebeveynleriniz bir şeye saldırıyorsa bunun saldırabileceğiniz bir şey olduğunu öğrenirsiniz. Buna şahinler, baykuşlar, köpekler, kediler, insanlar potansiyel olarak dahildir ve bu bağlamda, bunun aktarıldığından bahsedebilirsiniz ancak bu, doğrudan diğer kargalardan öğrenilir." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Clark, bu kuş türünün, "zeki olma, alet kullanabilme, yüzleri hatırlama ve insanları çeşitli şekillerde tanımlama" kabiliyetlerine sahip oldukları gibi konuların "iyi belgelenmiş çalışmalar" olduğunun altını çizdi.

Bilim insanı, kargaların ölülerine cenaze töreni düzenlemesiyle ilgili iddialara da şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle ölü bir karga gördüklerinde güçlü tepki veriyorlar. Aşağı inecekler, uçacaklar, çağıracaklar, uçacaklar, çağıracaklar. Dolayısıyla bu daha çok, bu alandan kaçınmaları gerektiği ya da ne olduğunu anlamaya çalıştıkları bir öğrenme deneyimi olabilir. Buna cenaze töreni demek biraz fazla."

Amerikalı profesör, kargalarda görülen bu ayırt edici özelliklerin "bir evrim olmadığını", benzer şeylerin fillerde de görüldüğünü, bununla birlikte kargaların "öğrenmeye çok yatkın hayvanlar" olduğunu ifade etti.

"Onlarla çok dostça bir ilişki kurmayı denemenizi öneririm"

Kargaların "büyüleyici kuşlar" olduklarını söyleyen Clark, "Onlarla çok dostça bir ilişki kurmayı denemenizi öneririm." tavsiyesinde bulundu.

Clark, "Kargalar kimin onları sevdiğini ya da daha doğrusu kimin onları beslediğini çabucak öğrenebilirler. Bu yüzden, onlarla yaşayabileceğiniz ve onları takdir edebileceğiniz yollar bulmaktan yanayım çünkü onlar çok akıllılar ve onları izlemek eğlenceli. İnsanlara çok benziyorlar. Aileleri var, uzun hafızaları var." diye konuştu.

Kargaların ana vatanının Avustralya olduğunu ifade eden ABD'li araştırmacı, bu akıllı kuşların bir kısmının Avrupa ve Atlas Okyanusu üzerinden, bir kısmının ise Pasifik Okyanusu'nu aşarak Amerika kıtasına ulaştığını belirtti.

Ayrıca, kargalarla ilgili bilinen kadar bilinmeyen daha pek çok şey olduğunu vurgulayan Prof. Clark, 47 farklı türe sahip bu kuş türü için "Sadece şunu söylemek istiyorum; onlardan kargalar ve kuzgunlar olarak bahsediyoruz ancak pek çok türü yeterince incelenmemiştir." dedi. Clark, bu konuda daha çok bilimsel araştırma yapılması gerektiğini vurguladı.