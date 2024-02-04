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Bandırma'da kargo kamyoneti çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bandırma'da kargo kamyoneti çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Bandırma\'da kargo kamyoneti çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı 1 çocuk annesi Fatma Bakır (31), hayatını kaybetti. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakır, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fatma Bakır'ın otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi.

04.02.2024 14:32
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı 1 çocuk annesi Fatma Bakır (31), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Atatürk Caddesi Terziler Sokağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan 34 HRT 048 plakalı kargo dağıtım kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 9 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Fatma Bakır, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Bandırma'da toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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