Karla Kaplanan Göç Yolunda Zorlu Hayatta Kalma

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Mersin'in Mut ilçesinde, tipi nedeniyle sığındıkları mağaradan paletli ambulansın desteğiyle kurtarılan 4 çoban, 300 koyunun telef olduğu göç yolundaki olumsuz hava koşullarında hayvan gübresi yakıp ısınarak hayatta kaldı.

Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde hayvanlarıyla göç yolunda yoğun kar yağışına yakalanan ve bölgedeki bir mağaraya sığınıp durumu yakınlarına bildirdikten yaklaşık 24 saat sonra kurtarılan çobanlardan Faruk Akçelik (44), yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Küçükbaş hayvanlarını merkeze getirmeye çalıştıklarını belirten Akçelik, "Traktörle hayvanlarımızı kurtarmaya gidiyorduk. Kardan dolayı ilerleyemedik. Yaklaşık 2 saat yürüdükten sonra hayvanlara ulaştık. Oraya varınca hayvanların durumunun hiç iyi olmadığını gördük. 1-2 kilometre ilerisinde bir mağara vardı. Oraya gidip hayvanlarımızı kurtarmayı düşündük. Ulaşamadık, hayvanlarımız yolda kaldı." dedi.

Uzun süre hayvanlarını korumaya çalıştıklarını dile getiren Akçelik, şöyle devam etti:

"Akşam saat 10'a kadar uğraştık ama kurtaramadık. Kendimizi korumak için bölgedeki bir mağaraya ulaştık. Ayaklarımızın içi su dolmuştu. Geceyi orada geçirdik. Hayvanlarımızın başındaki çobanın durumu çok kötüydü. Zor bela koyunların gübresiyle bir ateş yaktık. Odun falan yoktu. Naylon ve çaputla tutuşturduğumuz ateş bizi kurtardı. Sabah saatlerinde devletimiz kepçe ve paletli ambulansla geldi. Çobanlardan bazıları gitti. Hayvanlarımızı bırakamadık. Hayvanlarımız gitti ama canımızı kurtardık. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok zordu, canımızı bile unutmuştuk."

Destek bekliyor

Akçelik, göç yoluna yaklaşık 430 hayvanla çıktıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"300'ü telef oldu. Hepsi karın altında kaldı. Çok büyük bir zarar. İnşallah devletimiz bize sahip çıkar. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza seslenmek istiyorum; bize destek olmasını bekliyoruz. Hayvanlarımız gitti. Bununla geçimimizi sağlıyorum. Çocukluğumdan beri hayvanların arkasında seyrediyorum. 25-30 senedir çobanlık yapıyorum. Başka bir gelir kaynağımız yok."

Mut ilçesinin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde 24 Kasım'da sabah saatlerinde hayvanlarıyla göç yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan, bölgedeki bir mağaraya girip durumu yakınlarına bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir ve Mut belediyeleri ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamamış, daha sonra bölgeye paletli ambulans yönlendirilmişti.

Araçla yola çıkan ekipler, yaklaşık 24 saat sonra mağaraya ulaşarak çobanları sığındıkları mağaradan kurtarmıştı.