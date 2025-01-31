Karla Kaplı Köylerde Besicilik Mücadelesi

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SABRİ YILDIRIM/ULAŞ GÜVEN - Muş ve Hakkari'de karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyarak hayvanlarına ulaştırıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ile Muş'a 96 kilometre uzaklıktaki Gölyayla ve Alabalık köylerinde besicilik yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan küçükbaş hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Yazın biçtikleri otu köye yakın noktalarda istifleyen hayvan sahipleri, kışın at ve eşeklere bağladıkları kızaklara yükledikleri balyaları ağılların bulunduğu alana taşıyor.

Besiciler, karla kaplı köyde kar örtüsünün üzerine serdikleri otlarla hayvanları besliyor.

Gölyayla köyü muhtarı ve besici Doğan Güldere, AA muhabirine, köylerine çok fazla kar yağdığı için mayıs ayına kadar kar örtüsünün yerde kaldığını söyledi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Güldere, "Hayvanları beslemek için otları kızaklarla taşıyoruz. Atı olmayan besiciler de sırtlarında taşımak zorunda kalıyor. Hayvanları ezdiğimiz karın üzerinde besliyoruz." dedi.

"6 ay boyunca hayvanlarımıza kar üzerinde yem veriyoruz"

Besici Reşat Güneş de 2 bin 700 rakımlı köylerine kış mevsiminde çok fazla kar yağdığını belirtti.

Yazın biçip istifledikleri otlarla hayvanları beslediklerini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkta mesai saati yok. Sabah kızağımızı alıp ot yığınının olduğu yere gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa önce onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp kızağa yüklüyoruz. Hayvanlara yem verdiğimiz bölgeye getirip dağıtıyoruz. Hayvanlara vereceğimiz otları kızak yardımıyla yaklaşık 600 metre taşıyoruz. Köyümüz yüksek rakımda olduğu için 2-3 metre kar yağıyor. 6 ay boyunca hayvanlarımıza kar üzerinde yem veriyoruz."

Alabalık köyü muhtarı Çayan Akıncı da zor şartlarda besicilik yaptıklarını belirterek "Köyümüzde yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvan var. Köyün geçim kaynağı hayvancılık. Köy dağlık alanda. Şartlarımız zor olmasına rağmen üretim yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Zor şartlarda bu işi yapıyoruz"

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki köyde besicilik yapan Ayhan Tekin de sabah erken saatlerde hayvanların bakımını yapmaya başladıklarını belirtti.

Kızaklara yükledikleri otu hayvanların bulunduğu alana taşıdıktan sonra kar örtüsünün üzerine serdiklerini dile getiren Tekin, "Bu şekilde hayvanların rahatlıkla beslenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bakımlarını ihmal etmiyoruz. Yem yedikten sonra hayvanları ağıla alarak diğer öğün için hazırlığa başlıyoruz. 250 koyunum var. Zor şartlarda bu işi yapıyoruz." ifadesini kullandı.