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Karlıova'da beklenen kar yağdı, ilçe tamamen beyaza büründü - Son Dakika
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Karlıova'da beklenen kar yağdı, ilçe tamamen beyaza büründü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde beklenen kar yağdı ve ilçe tamamen beyaza büründü. Karlıovalılar yeni güne karla uyanırken, kar kalınlığı 10 santimi aştı. Kar yağışı nedeniyle 10 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

23.12.2023 - 21:29,  Güncelleme: 21:31
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Karlıova'da beklenen kar yağdı, ilçe tamamen beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde beklenen kar yağdı, ilçe tamamen beyaza büründü.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyardığı Bingöl merkezde sağanak yağış etkili olurken, adını karla kaplı ovadan alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da ise kar yağışı etkili oldu. Karlıovalılar yeni güne karla uyanırken, ilçede kar kalınlığı 10 santimi aştığı görüldü. Kar yağışıyla beraber ilçenin tamamı beyaza büründü, esnaflar işyerlerinin önünü biriken kardan kürekle temizledi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 10 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı.

Karlıova\'da beklenen kar yağdı, ilçe tamamen beyaza büründü
Kaynak: İHA
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