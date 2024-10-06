Karlıova'da Geleneksel At Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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Karlıova'da Geleneksel At Yarışları Düzenlendi

At yarışları, Karlıova'da birlik ve beraberliği pekiştirmek için Kaymakamlık tarafından yapıldı.

06.10.2024 19:47
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

Çeşitli illerden 30 yarışmacının katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

"Toplumları ve milletleri bir arada ve ayakta tutan kültürdür"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ödül töreninde yaptığı konuşmada, at yarışlarının Bingöl'ün huzur ve güven şehri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Karlıova'da herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade eden Usta, "Toplumları ve milletleri bir arada ve ayakta tutan kültürdür. Bu tür faaliyetler milletleri millet yapan, toplumları toplum yapan değerlerin bileşkesi olduğundan böyle yarışmaları Karlıova için çok önemsiyorum." dedi.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan da geçen yıl olduğu gibi gerek vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek gerekse programa resmiyet kazandırmak ve geleneksel hale gelmesine vesile olmak adına bu yıl da Kaymakamlık öncülüğünde at yarışlarını düzenlediklerini dile getirdi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de ilçede yapılan ata sporunun Karlıova'daki huzurun göstergesi olduğunu ifade etti.

Programa Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum ve kuruluş yetkilileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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