Karlıova'da Parke Taşı Döşeme Çalışmaları Başladı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kalencik köyünde yürütülen kilitli parke taşı yapım çalışmalarına başlandı.
Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam edecek.???????
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Kaynak: AA
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