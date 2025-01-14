Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kuyumcuya sahte altın satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerden 1'ini kuyumcuda parayı aldığı sırada suçüstü, diğer 2 şüpheliyi ise bir kuyumcudan aldıkları 41 bin lira ile kaçarken yakaladı.
Gözaltına alınan N.K, B.E. ve S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Polis, 41 bin lirayı kuyumcuya teslim etti.
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da Sahte Altın Çetesi Çözüldü - Son Dakika
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