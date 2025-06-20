Karne Hediyesi At İle Okula Gitti

Karnesini almaya atıyla geldi, gören gözlerine inanamadı

6. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk, babasının karne hediyesi atın üzerinde karnesini aldı

Çınar Önder: "Yaz tatilinde bol bol ata bineceğim"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 6. Sınıf öğrencisi karnesini almak için okuluna atı ile geldi. Karnesini de atın üzerinde alan atlı öğrenciyi görenler gözlerine inanamadı.

Serik ilçesinde karne günü renkli görüntülere sahne oldu. Abdurrahmanlar Ortaokulu öğrencisi Çınar Önder'e (12), babası Sezer Önder tarafından karne hediyesi olarak "Kadife" isimli safkan bir Arap atı hediye edildi. Oğluna sürpriz yapmak isteyen baba, karne günü sabahı atı oğluna hediye etti. Çınar okuluna karne almaya atı ile geldi. Çınar'ın at üstünde okula gelişi, hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Baba-oğulun at üstündeki bu anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"Okula atla gitmek çok güzel bir duyguydu"

Karne sevincini atıyla birlikte yaşayan Çınar Önder duygularını şu sözlerle anlattı:

"Uzun zamandır bu atı istiyordum. Babam karne hediyesi olarak aldı. Sabah da sürpriz yaptılar, beni atla okula götürdüler. Okula atla gitmek çok güzel bir duyguydu. Kendimi çok heyecanlı hissettim. Arkadaşlarım görünce şaşırdı, herkes çok beğendi. Karne hediyesi olduğunu öğrenince onlar da mutlu oldu. Yaz tatilinde bol bol bineceğim. Takdiri bir puanla kaçırdım ama teşekkür aldım. At üzerinde olmak insana özgürlük hissi veriyor. Herkese tavsiye ederim."

Çınar'ın babası Sezer Önder ise, çocuklara hayvan sevgisinin özellikle at sevgisinin aşılanması gerektiğini belirterek, "Evladım bu atı uzun zamandır istiyordu. Biz de karne günü hediye etmeye karar verdik. Onun için sürpriz oldu. Atlar çok hisli hayvanlardır. Çocukların ata binmesi hem ruhsal hem fiziksel gelişimleri açısından çok faydalı. Tüm velilerimize bu sevgiyi çocuklarına kazandırmalarını öneriyorum" ifadelerine yer verdi.