Karne Sorumluluğu Aileyle Paylaşılmalı - Son Dakika
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Karne Sorumluluğu Aileyle Paylaşılmalı

Karne Sorumluluğu Aileyle Paylaşılmalı
15.06.2026 11:51
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Uzman psikolog Özkaya, karnelerin değerlendirilmesinde ailelerin rolüne dikkat çekti ve destek önerdi.

Medicana Sivas Hastanesinde uzman psikolog Begüm Özkaya, karne sonuçlarının tek sorumlusunun öğrenciler olmadığını ve bu sorumluluğun paylaşılması gerektiğini belirtti.

Özkaya, yazılı açıklamasında, karnenin sadece ders başarısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Velilerin başarısız karnelerden dolayı öğrencilerin yanında tartışmamaları gerektiğine dikkati çeken Özkaya, "Başarısız karnenin tek sorumlusu çocuk olmadığı bilinmelidir ve çocukla bu sorumluluğu paylaşmak gerekir. Çocuğun okul başarısızlığı hangi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir bunu bulmak ve çözmek için adım atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yanlış tepki veya yaklaşımların öğrencinin gelecekteki eğitim hayatını da etkileyeceğini vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Onları takdir ederek konuşmaya başlanmalıdır. Daha sonra başarısız notların nedenleri araştırılmalı ve bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğine çocukla birlikte karar verilmelidir. Çocuğunuzun karnesini başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmamalıdır. Bazı aileler öncelikle maddi ödüle yönelebilir. Çocuğun en çok istediği oyuncak, bisiklet, bilgisayar oyununu almayı tercih edebilirler. 'Aferin' demek, tebrik etmek gibi ilk ödül sözel olmalıdır. Ondan sonra yaşına uygun maddi ödüller de alınabilir. Maddi değeri yüksek hediyelerin öğrenme ve okul başarısına hiçbir katkı sağlamadığı unutulmamalıdır."

Özkaya, tatilin dinlenme anlamına geldiğini belirterek, öğrencilere dinlenmeleri için mutlaka zaman tanınması gerektiğini, ödevlerin tatil sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Eğitim, Güncel, Sivas, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karne Sorumluluğu Aileyle Paylaşılmalı - Son Dakika

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