Kars-Ardahan-Iğdır Lezzetleri ve Kültür Festivali 2024 Başladı

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Kars-Ardahan- Iğdır (KAI) Dernekler Federasyonunca düzenlenen "Kars-Ardahan-Iğdır Lezzetleri ve Kültür Festivali 2024"ün açılışı yapıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkent Millet Bahçesi'ndeki programın açılışında, bu tür etkinliklerle, Anadolu'nun her tarafındaki vatandaşların bütünleşerek birbirlerinin kültürlerini anladığını söyledi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da illerin tanıtım günlerini önemsediğini, bu vasıtayla değerlerin misafirlerle ve hemşehrilerle buluştuğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı yerlerindeki değerlerin bir zenginlik olduğunun altını çizen Arslan, bu etkinlikle Kars, Ardahan, Iğdır'daki değerleri 85 milyonla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kars-Ardahan-Iğdır yöresine ait yöresel lezzetlerden Kars kaşarı, cağ kebabı, kaz eti gibi ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik, 8 Eylül'e kadar sürecek.