Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, Başarıları ve Hedefleri Açıkladı

06.04.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, yapılan çalışmaları ve finansal durumu açıkladı. Birliğin üye sayısının önemli ölçüde artırıldığı, finansal durumun düzeltilerek geçmiş borçların kaldırıldığı ve yeni projeler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, düzenlediği basın toplantısında kamuoyundaki iddialara yanıt vererek, görev süresindeki projeleri ve hedefleri anlattı. Alp, birliğin geçmiş borç yükünden kurtarıldığını, üye sayısının 2 binden 10 bine çıkarıldığını ve üretici odaklı bir yapı kurulduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde dağılma noktasında olan bir birlik devraldıklarını belirten Alp, bugün ciddi bir büyüme sağlandığını ifade etti.

Genel kurul tartışmalarına değinen Alp, sürecin yasal olduğunu ve itirazların mahkemelerce reddedildiğini savundu. Mali yapıya ilişkin iddialara yanıt olarak, bankalara herhangi bir kredi borcu bulunmadığını açıkladı. Küpeleme çalışmalarında Kars'ın Türkiye ikincisi olduğunu ve 172 bin hayvana küpe takıldığını belirtti.

Kurulan iktisadi işletme sayesinde yem, hayvan ve ekipman satışının mümkün hale geldiğini ifade eden Alp, Ziraat Bankası ile gebe düve projesi gibi yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı. TARSİM sigortası nedeniyle süt desteğinden yararlanamayan üreticiler için sigorta maliyetini düşürdüklerini söyledi. Birliğin Kars'ta ilk kez '1. derece örgüt' statüsü kazandığını ve üyelerin noter huzurunda kayıt altına alındığını vurguladı.

Geçmiş borçlar için açılan davayı kazanarak birliği yaklaşık 1,3 milyon TL'lik borçtan kurtardıklarını belirten Alp, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı. Açıklamalar, birliğin yeniden yapılandırılması, mali disiplin ve üretici odaklı projelerin devam edeceğini işaret etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Finans, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:22:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.