Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, Başarıları ve Hedefleri Açıkladı

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, düzenlediği basın toplantısında kamuoyundaki iddialara yanıt vererek, görev süresindeki projeleri ve hedefleri anlattı. Alp, birliğin geçmiş borç yükünden kurtarıldığını, üye sayısının 2 binden 10 bine çıkarıldığını ve üretici odaklı bir yapı kurulduğunu söyledi. Göreve geldiklerinde dağılma noktasında olan bir birlik devraldıklarını belirten Alp, bugün ciddi bir büyüme sağlandığını ifade etti.

Genel kurul tartışmalarına değinen Alp, sürecin yasal olduğunu ve itirazların mahkemelerce reddedildiğini savundu. Mali yapıya ilişkin iddialara yanıt olarak, bankalara herhangi bir kredi borcu bulunmadığını açıkladı. Küpeleme çalışmalarında Kars'ın Türkiye ikincisi olduğunu ve 172 bin hayvana küpe takıldığını belirtti.

Kurulan iktisadi işletme sayesinde yem, hayvan ve ekipman satışının mümkün hale geldiğini ifade eden Alp, Ziraat Bankası ile gebe düve projesi gibi yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı. TARSİM sigortası nedeniyle süt desteğinden yararlanamayan üreticiler için sigorta maliyetini düşürdüklerini söyledi. Birliğin Kars'ta ilk kez '1. derece örgüt' statüsü kazandığını ve üyelerin noter huzurunda kayıt altına alındığını vurguladı.

Geçmiş borçlar için açılan davayı kazanarak birliği yaklaşık 1,3 milyon TL'lik borçtan kurtardıklarını belirten Alp, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı. Açıklamalar, birliğin yeniden yapılandırılması, mali disiplin ve üretici odaklı projelerin devam edeceğini işaret etti.