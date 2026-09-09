Kars Dumanlı Dağı'nda savaklar buz tuttu, besiciler kırarak hayvanlarını suladı
Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düşmesiyle merkeze bağlı Alaca köyü yaylasındaki su savakları buzla kaplandı. Besiciler, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için savaklardaki buzları kırarak zorlu koşullarda sulama yapabildi.
Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle yaylada hayvanların su içtiği savaklar buzla kaplandı.
Kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü.
Merkeze bağlı Alaca köyü yaylasının bulunduğu Dumanlı Dağı'nda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için suyla doldurulan savaklar buzla kaplandı.
Besiciler savaklardaki buzları kırarak hayvanlarına su verebildi.
Kaynak: AA
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