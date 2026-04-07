Kars Emniyeti\'nden mest eden performans

Kars Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümüne özel "Emniyet İçin Çal, Huzur İçin Söyle" başlığıyla çektiği video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Bu kez sadece telsiz sesleri değil, enstrümanlar konuşuyor" notuyla paylaşılan videoda polis memurları, şehrin farklı noktalarında çektikleri klipte "Ay saçı burma" isimli parçayı seslendirdi. Polis memurları performanslarıyla tam not alırken videonun altına "Usta sanatçılara taş çıkarmışlar" şeklinde yorumlar yapıldı.