Kars-Iğdır Demir Yolu Hattı'nın Temeli Atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nda temelin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını belirterek, "Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'na ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu hattın Türkiye'nin doğusundaki yük ve yolcu taşımacılığını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, hattın hem Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini perçinleyeceğini bildirdi.

Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli, 22 Ağustos Cuma günü atılacak. Bu hattı 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak."

Temeli atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat, Trans-Hazar ve kuzey-güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak."