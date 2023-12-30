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KARS'ın Arpaçay ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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KARS'ın Arpaçay ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kaza Carcıoğlu köyü yakınlarında meydana geldi ve traktör ile TIR arasında yaşandı. Diğer kaza ise Doğruyol köyü yakınlarında gerçekleşti ve TIR'ın devrilmesi sonucu meydana geldi. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

KARS\'ın Arpaçay ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 15:35,
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KARS'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 12.30 sıralarında, Arpaçay ilçesi Carcıoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Polat yönetimindeki 36 FL 530 plakalı traktör, köy yolundan kara yoluna çıkarken, Emin Özgür Çapık idaresindeki 61 TA 450 plakalı TIR'a yandan çarptı. Savrulup tarlaya yuvarlanan traktörün sürücüsü Hüseyin Polat ile yanındaki Burhan Polat ve Hakkı Aydın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından Akyaka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TIR'DA SIKIŞAN YARALILARI EKİPLER KURTARDI

Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında meydana gelen diğer kazada ise Gaziantep'ten gelip Gürcistan'a giden, Cuma Bildirici yönetimindeki 27 AHG 104 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı Hasan Döner yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'daki yaralılar, sıkıştıkları yerden ekipler tarafından kurtarılıp ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS'ın Arpaçay ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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