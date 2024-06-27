Kars'ın Arpaçay ilçesinde su sorunu devam ediyor

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Devletin iki numaralı ismi, vatandaşın en önemli sorunuyla ilgili net tarih verdi

(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ın Arpaçay ilçesinde Melikköy köylülerinin yaşadığı su probleminin hala çözülmediğini ve köylülerin temiz suya ulaşabilmek için kendi getirdikleri sondaj makineleri ile bahçelerinde su aradıklarını belirtti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bayramda ziyaret ettiği Kars'ın Arpaçay ilçesi Melikköy köylülerinin hala kar suyu içtiğine ve bu nedenle köyde çok sayıda böbrek ve kanser hastası bulunduğuna dikkat çekmişti.

Alp'in bu açıklamasının ardından köyün muhtarı Orhan Top, Alp'in beyanlarını yalanlayan bir açıklama yaptı. 86 haneye şebeke suyu iletildiğini belirten Top, köyde kanser hastası olmadığını söyledi.

Top'un açıklamalarına köylülerin gönderdiği videolar ile cevap veren Alp, "Bu açıklama iktidar partisinin kurumsal hesaplarında yayınlandığı için ben de bir cevap verme ihtiyacı hissediyorum fakat önce Melikköylüler kendi problemlerini kendi dilinden sizinle paylaşsın. Gerçekler çok acıdır, delilleriyle kimin doğru kimin yalan söylediğini gördünüz. İktidar partisi sorunları çözmek yerine yalanlarla problemlerin üstünü örtmeye çalışıyor Kars'ta" ifadelerini kullandı.

Köyde bir su sorunu olduğunu ve bu yüzden insanların hastalandığını belirten köylüler de devletten sorunun çözümü için destek istedi. Köylüler su sorununa ilişkin, "Sondaj bizim köyün içinde su aramaya başladı, kışın perişan oluyoruz. Ne banyo yapabiliyoruz ne hayvanları sulayabiliyoruz. Köyümüz su ve yol yüzünden göçmektedir. Devletten keşif istiyoruz. Köylerde yüzlerce kişi su yüzünden hasta" diye konuştu.

Suyun kalitesiz ve hastalıklı olduğunu belirten köylüler, temiz su bulabilmek için kendi bahçelerinde sondaj makinesi ile su aramaya başladı.