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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

İzmir'de yaşayan Canip Akar'ın yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.