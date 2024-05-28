Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde Canip Akar (64), kardeşinin evinin önünde dururken aniden çıkan boğanın saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Akar, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Akar'ın köye yeğeninin düğünü için geldiği belirtildi.

28.05.2024 21:19
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

İzmir'de yaşayan Canip Akar'ın yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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