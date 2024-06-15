Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar ve kızıl tilki görüntülendi - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar ve kızıl tilki görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam ormanları, sincaplar ve kızıl tilkilere barınma imkanı sağlıyor. İlçe merkezindeki Millet Bahçesi'nde ise sincaplar ağaç dallarında gezinirken, kızıl tilki de otlar arasında dolaşıyor. Mahalle sakinleri, doğanın en güzel zamanı olan bu dönemde Sarıkamış'ı ziyaret etmeyi öneriyor.

15.06.2024 11:41
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Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sincaplar ve kızıl tilki yaşam alanlarında görüntülendi.

Yağışların ardından havaların ısınmasıyla ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi canlandı.

Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, kızıl sincap ve kızıl tilki görülmeye başladı.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplarla otlar arasında dolaşan kızıl tilki, objektiflere yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Muhsin Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının en güzel zamanı olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra millet bahçemiz yeşile büründü, çiçeklendi, tam yaşanacak duruma geldi. Sincaplar hareketlendi, tilkiler var, çok güzel bir ortam var. Bu güzel çamlık bölgede gezmek, gelip görmek gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincaplar ve kızıl tilki görüntülendi - Son Dakika

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