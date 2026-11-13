Kars Sarıkamış'ta Çamyazı yolunda şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Kars Sarıkamış'ta Çamyazı yolunda şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çamyazı köyü yolunda virajı alamayan pikap şarampole devrildi. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi kazada yaralanırken, yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Taha C. idaresindeki 53 ACF 856 plakalı pikap, Sarıkamış Çamyazı köyü yolunda virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan Adem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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