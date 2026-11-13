Kars Sarıkamış'ta Çamyazı yolunda şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta Çamyazı yolunda şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çamyazı köyü yolunda virajı alamayan pikap şarampole devrildi. Araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi kazada yaralanırken, yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Taha C. idaresindeki 53 ACF 856 plakalı pikap, Sarıkamış Çamyazı köyü yolunda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan Adem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars Sarıkamış'ta Çamyazı yolunda şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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