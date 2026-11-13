Kars Sarıkamış'ta Çamyazı yolunda şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole yuvarlanan pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Taha C. idaresindeki 53 ACF 856 plakalı pikap, Sarıkamış Çamyazı köyü yolunda virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan Adem S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.