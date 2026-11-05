Kars Sarıkamış'ta kuşburnu mesaisi sürüyor, marmelat kilosu 400 liradan satılıyor - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta kuşburnu mesaisi sürüyor, marmelat kilosu 400 liradan satılıyor

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Kars Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Handere'de ekimden bu yana toplanan kuşburnu, kurutulduktan sonra marmelat ve reçele dönüştürülüyor. Kilosu 400 liradan satılan ürünlerden elde edilen gelir, bazı ailelerin bütçesine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış sofralarının vazgeçilmezi kuşburnu toplama mesaisi devam ediyor.

İlçenin 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Handere bölgelerinde turuncu ve siyah renklerde yetişen kuşburnuları, ekim ayından itibaren bölgede yaşayanlar tarafından toplanıyor.

Doğal ortamından toplanan kuşburnu, yaklaşık bir hafta serin ortamda kurutuluyor. Bu işlemin ardından kaynatılarak marmeladı ve reçeli yapılıp kavanozlara dolduruluyor. Bazı vatandaşlar, bir kısmı kışın tüketilen kuşburnu marmeladı ve reçelinin kilosunu 400 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kuşburnu toplayanlardan Ömer Ayan, AA muhabirine, Sarıkamış'ta toplanan kuşburnunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

Ayan, kuşburnunun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Şimdi kuşburnu zamanı, geldik topluyoruz. Kuşburnunun marmeladını, şurubunu yapıyoruz. Kış için bulunmaz bir besin." dedi.

Bülent Çelik ise kuşburnu mesaisine başladıklarını dile getirerek, "Şu anda 2 bin 500 rakımda, Sarıkamış'ta kuşburnu topluyoruz. Sarıkamış'ta kuşburnuları çok lezzetli ve çok meşhurdur." diye konuştu.

Kaynak: AA
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