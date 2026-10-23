Kars Sarıkamış'ta soğuk hava araç camlarını buzladı, Ardahan'da sis görüşü düşürdü

Kars Sarıkamış'ta soğuk hava araç camlarını buzladı, Ardahan'da sis görüşü düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürünce Ardahan-Artvin kara yolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi.
KARS/ Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta buzlanma, Ardahan'da sis oluştu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Su birikintilerinin buzla kaplandığı ilçede, besiciler kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Vatandaşlardan Önder Ağbaba, özellikle geceleri havanın soğuduğunu belirterek, "Artık yavaş yavaş kış geliyor, sonbahar bitiyor. Kar kokusu almaya başladık. Araçların camları kırağı tutmaya başladı." dedi.
Ardahan
Ardahan'da da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kentte gece hava sıcaklığının düşmesiyle sabahın erken saatlerinde sis oluştu.
Kent merkezinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Ardahan- Artvin kara yolunda sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli şekilde ilerledi.
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