Kars Sarıkamış\'ta yağışlar meyve verimini artırdı, bahçeler bereketlendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, haziran ve temmuz aylarında etkili olan yağışların ardından meyve ağaçlarında verim arttı.

İlçede yaz aylarında etkili olan yağışlar ve ağustos ayında devam eden sıcak hava erik, vişne, elma ve armut gibi meyvelerin gelişimine olumlu katkı sağladı.

İlçe merkezi ve köylerde, yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki evlerinin bahçelerinde meyve toplayan vatandaşlar, ihtiyaç fazlası ürünleri pazarlarda satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine, kendi bahçesinde bu yıl meyve ağaçlarında yüksek verim elde ettiğini söyledi.

İlçe genelinde meyve bereketi yaşandığını belirten Öncü, "Bahçemde erik, elma, vişne ve armut ağaçlarının hepsi verimli oldu. Şu anda bir ağacımda yaklaşık 200-300 kilogram erik oldu. Bu erikleri komşularımıza ve dostlarımıza ikram ediyoruz. Ürünlerimiz çok güzel yetişiyor. Herkese bunu tavsiye ederim. Memleketimiz kış olmasına rağmen çok güzel, her şey yetişiyor. 'Yetişmez' diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.