Kars Selim'de kaybolan 23 yaşındaki E.G, yaylada sağ bulundu
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Katranlı köyünde kaybolan 23 yaşındaki E.G'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin araması sonucu E.G, Karahamza köyü yaylasında sağ olarak bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kars'ın Selim ilçesinde kaybolan kişi ekipler tarafından yaylada sağ bulundu.
İlçeye bağlı Katranlı köyünde kaybolan 23 yaşındaki E.G'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine köye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramada E.G, Karahamza köyü yaylasında sağ olarak bulundu.
E.G, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
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