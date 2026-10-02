Kars'ta 1 günlük bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika
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Kars'ta 1 günlük bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi

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Kars'ta bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan anne ve anneannenin beyanlarında birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Mezarda 1 günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü belirlendi.

Kars'ta yeni doğan bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan anne ile anneannenin beyanlarında birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "çocuğa ve altsoyuna karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan anne H.K. ve anneanne B.E'nin ifadelerine ulaşıldı.

Anne H.K, beyanında hastaneden çıktıktan sonra annesiyle dolmuşa binerek şehir merkezine geldiklerini ve yolculuk esnasında hiç konuşmadığını ifade etti.

H.K, "Dolmuştan indik, annemle bir parka geldik anneme niye buraya geldiğimizi sordum, işinin olduğunu söyledi. İnşaat alanına benzer bir yere gittik burası yıkık döküktü. Annem benden bebeği istedi, ben bebeği öldüreceğini anladım fakat anneme bir şey diyemedim." beyanında bulundu.

Anneanne B.E. de 6 ay önce kızının eve döndüğünde hamile olduğunu belirterek, "Kızım sürekli bana bu çocuğu öldürmek istediğini söyledi, ben de 'yapma kızım yurda verelim' dedim kızım kabul etmedi." ifadesini kullandı.

Hastaneden çıkıp dolmuşla şehir merkezine geldiklerini, sonrasında kızıyla mezarlığa gittiklerini anlatan anneanne, "Bebeği çevreden bulduğumuz bir poşete koydu ve mezarlığa gittik burada teneke ile toprağı eşti bebeği gömdü." dedi.

Olay

Kars'ta bir hastanede doğum yapan H.K, taburcu edildikten sonra kendisine ulaşan sağlık görevlilerine bebeğinin hayatını kaybettiğini ve cenazenin defnedildiğini söylemiş, ekiplerin durumu bildirmesi üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. 28 Eylül'de gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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