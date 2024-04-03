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Kars'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi

Kars\'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kıymetli maden kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bir operasyonda, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

03.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:33
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Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ermenistan uyruklu şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ermenistan, Kars, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi - Son Dakika
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