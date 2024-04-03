Kars\'ta 2 yabancı uyruklu şüphelinin ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi

Edirne'de Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.