Kars'ta 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda merkeze bağlı Derecik köyü yakınlarında 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenlerin ibraz ettikleri İran pasaportlarının sahte olduğu tespit edildi. Göçmenlere 479 bin 514 lira idari para cezası uygulandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kars Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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