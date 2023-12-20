 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KARS'ta doğal gaz patlaması: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

KARS'ta doğal gaz patlaması: 6 yaralı

KARS'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede doğal gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 6 kişi yaralandı.

KARS\'ta doğal gaz patlaması: 6 yaralı
20.12.2023 - 14:49,
Abone Ol

KARS'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede doğal gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 6 kişi yaralandı. Vali Ziya Polat, olay yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

Olay, Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Bulvarı'nda 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Binayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sırasında evde bulunan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden durumu ağır olan bir kişi Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne diğer yaralılar ise Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik gerekçesiyle bina boşaltıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlendi.

VALİ POLAT OLAY YERİNDE

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Ziya Polat gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür, hastalarımızı kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanemizdeki vatandaşımızın durumuna bakacağız, belki de sevk edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun, arkadaşlarımız burada incelemelerimiz devam ediyor. Rabbim büyüğünden korusun" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARS'ta doğal gaz patlaması: 6 yaralı - Son Dakika


13:24
Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'Korkak' Çıkışına Sert Yanıt Verdi Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07
Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30
İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06
Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57
''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler! ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56
Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53
İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Son Dakika
13:24 Mansur Yavaş, Meral Akşener'e "Korkak" Çıkışına Sert Yanıt Verdi
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:30 İYİ Parti'den öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmasına yönelik kanun teklifi
12:06 Haberler.com, Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'nde Yılın Haber Sitesi seçildi
11:58 MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı
11:57 ''Saldırının azmettiricisi Emre'' diyen Halil Umut Meler'i zora sokacak görüntüler!
11:56 Bakan Osman Aşkın Bak, 1.5 saatlik konuşmayı yarım saate böyle sığırdı
11:53 İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da
11:27 Hollanda bu kavgayı konuşuyor! Aldatılan Türk kadın, hem kocasını hem sevgilisini dövdü
11:23 Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 15:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: KARS'ta doğal gaz patlaması: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement