Kars'ta 500 Yataklı Depreme Dayanıklı Hastanede Yüzde 65'e Ulaşıldı - Son Dakika
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Kars'ta 500 Yataklı Depreme Dayanıklı Hastanede Yüzde 65'e Ulaşıldı

Kars\'ta 500 Yataklı Depreme Dayanıklı Hastanede Yüzde 65\'e Ulaşıldı
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Kars'ta 739 deprem izolatörlü 500 yataklı bölge hastanesinin kaba inşaatı yüzde 65 tamamlandı. 140 bin metrekare alanda 6 bloktan oluşan hastane, çevre illere de hizmet verecek ve gerektiğinde kapasitesi artırılabilecek.

Kars'ta yapımı devam eden ve 739 deprem izolatörünün kullanıldığı 500 yataklı devlet hastanesinin kaba inşaatının yüzde 65'i tamamlandı.

Yenişehir Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 6 bloktan oluşan hastanenin, Kars'ın yanı sıra çevre illere de sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

Depreme dayanıklı olarak tasarlanan hastanede 739 deprem izolatörü bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca helikopter pisti, 1500'e yakın araç kapasiteli otopark ve kreş gibi sosyal donatılar da yer alacak.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Akif Eker ve AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ile hastane inşaatında incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İhtiyaç halinde hasta kapasitesi artırılabilecek

Çalkın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, 6 bloktan oluşan devasa yatırımın hızla yükseldiğini söyledi.

Kentte 140 bin metrekare alana büyük bölge hastanesi inşa ettiklerini dile getiren Çalkın, şöyle konuştu:

"Bu bölge hastanesini inşa ederken 500 yataklı olması ve her bir odanın tek bir hasta için kullanılabilmesi çok önemli bir ayrıntı. Eğer ileride ihtiyaç olursa Allah ihtiyaç vermesin ama biz depremi, pandemiyi yaşadık. İyi gün var, kötü gün var. 500 odayı 2 hasta yatırarak 25 metrekare büyüklüğünde 1000 hasta yatabilecek kapasiteye, hatta daha üst bir kapasiteye çıkarabilecek bir hastane. 18 ameliyathanesi var, 140 polikliniği??????? var, devasa bir hastane yapıyoruz."

Çalkın, hastanede 3. basamak yoğun bakım ünitelerinin hizmet verebilmesine imkan sağlayacak altyapı oluşturulduğunu, kaba inşaatın yüzde 65'inin tamamlandığını, mevsim koşullarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar yüzde 85'e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Hastanenin bölgeye hitap edeceğini vurgulayan Çalkın, "Ardahan, Iğdır, Kars, Nahçıvan, sınır kapısı açılırsa Ermenistan, Artvin'in bir kesimi, Ağrı'nın ilçeleri... Biz burada bir bölge oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten son atamalara bakarsanız doktor atamalarında ilk defa bölgede olmayan yani çocuk endokrini, çocuk kardiyoloji, nefroloji, birçok dalda atamalar oldu. Bizim artık Kars'ı bir bölge haline getirme planımız, hedefimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta 500 Yataklı Depreme Dayanıklı Hastanede Yüzde 65'e Ulaşıldı - Son Dakika

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