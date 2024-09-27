Kars\'ta 8 Yabancı Uyruklu Göçmen Yakalandı

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Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 3'ü kadın 8 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmalarda, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın ile Afganistanlı 5 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla K.H.K. (38) gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.