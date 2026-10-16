Kars'ta afetzede üreticilere tohum ve arı kovanı desteği - Son Dakika
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Kars'ta afetzede üreticilere tohum ve arı kovanı desteği

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Kars\'ta afetzede üreticilere tohum ve arı kovanı desteği
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Kars'ta bu yıl meydana gelen doğal afetlerden etkilenen üreticilere tohum ve arı kovanı desteğinde bulunuldu.

Kars'ta bu yıl meydana gelen doğal afetlerden etkilenen üreticilere tohum ve arı kovanı desteğinde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen "Doğal Afete Uğrayan Çiftçilerimize Tohum Dağıtım Töreni", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, devletin her yerde afetlerden etkilenen insanların yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini söyledi.

Çiftçilerin kentteki doğal afetlerden etkilendiğini anımsatan Polat, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla ödenek şehrimize aktarıldı. Rabb'im afet vermesin, afet verdiğinde zaten bu devletimiz hazır bir kıta olarak ayakta durmak zorunda. Milletimizin yanında olmak ve destek vermek zorunda. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman olduğu gibi milletimizin yanında." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Tarım ve Orman Bakanlığının himayelerinde afete uğrayan çiftçilere desteklerin verildiğini dile getirerek, "Dünyadaki ülkeleri incelediğinizde tarıma ve hayvancılığa bu kadar destek veren ikinci bir ülke bulamazsınız. Çiftçisini bu kadar destekleyen, gözeten bir hükümetle karşılaşamazsınız. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi her anlamda en iyi şekilde desteklediğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise 2026 yılında yaşanan dolu ve aşırı yağış nedeniyle üreticilerin emek verdiği tarım alanlarında ve bazı hayvancılık işletmelerinde zarar meydana geldiğini hatırlattı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde, ilçe ve köylerde hasar tespit çalışması yürüttüğünü anlatan Aydın, "Hasar tespitleri sonucunda 3 bin 437 üreticimizin etkilendiği ve 186 bin 912 dekarı aşkın tarım alanında zarar oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca hayvansal üretimde 17 küçükbaş, 117 kaz palazı ve 130 adet arılı kovanın zarar görerek 6 üreticinin etkilendiği belirlendi. Üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine katkı sunmak ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla ilimize 26 milyon lira acil destek ödeneği tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın, afetten zarar gören çiftçilere tohum ve arı kovanlarını dağıttı.

Kaynak: AA
Doğal AfetÇiftçilikGüncelKarsSon Dakika

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