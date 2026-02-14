Kars'ta Ailelere Yeni Yuvalar Sağlandı - Son Dakika
Kars'ta Ailelere Yeni Yuvalar Sağlandı

14.02.2026 12:13
Kars'ın Digor ilçesinde, kış şartlarından etkilenen aileler için prefabrik evler temin edildi.

Kars'ın Digor ilçesinde, evleri ağır kış şartları nedeniyle yaşanamaz hale gelen aileler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) çalışmasıyla güvenli ve sıcak yuvalarına kavuştu.

Digor Kaymakamlığı SYDV ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sırasında bazı ailelerin, yapılan nakdi ve ayni yardımlara rağmen sağlıklı bir barınma ortamına sahip olmadığı belirlendi. Özellikle çocuklu ailelerin zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğinin görülmesi üzerine harekete geçildi.

Digor Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, aileleri ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi. "Devlet, vatandaşını çaresiz bırakmaz" anlayışıyla barınma sorunu yaşayan 3 aile için prefabrik konut temin edildi. Kısa sürede kurulumları tamamlanan evler, ailelere teslim edildi.

Eren köyünde yaşayan, yüzde 93 görme engelli ve 4 çocuk babası Bahattin Varlı da yeni yuvasına kavuşan isimler arasında yer aldı. Kaymakam Kahraman, Varlı'yı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti, ihtiyaçlarını dinledi.

"Zorlu kış şartlarında ailelerimizi de çatılarının aktığı evlerinden kurtarmış olduk"

Kaymakam Kahraman, AA muhabirine, yaklaşık 8 ay önce ilçede göreve başladığını söyledi.

Başta sağlık, eğitim ile diğer yardım konularında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile çalışmalara başladıklarını anlatan Kahraman, "Bütün bu yardımları yaparken fark ettiğimiz bir husus oldu. Bu yardımları yapıyoruz ama bazı ailelerimiz aslında yardımlarla geçinebilecekleri eve sahip değiller yani asıl olan eksik. Biz de bundan dolayı bu asıl yuvayı oluşturalım istedik." dedi.

Yardım alan ancak evlerinin durumları iyi olmayan aileleri yeni sıcak yuvalarına kavuşturduklarını işaret eden Kahraman, şöyle devam etti:

"Asıl evi, haneleri oluşturalım ve aileleri birlikteliğini sürdürelim istedik. Elhamdülillah şu anda üç tane evimizi bitirdik. Bu zorlu kış şartlarında ailelerimizi çatılarının aktığı veya daha farklı zor durumda bulunan evlerinden kurtarmış olduk ve bu şekliyle de üç ailemizi, üç hanemizi, üç yuvamızı, üç ocağımızı tabiri caizse tekrardan tüttürmüş olduk. Bizim kültürümüzde aile, bizim kültürümüzde ev, bizim kültürümüzde ocak çok önemli bir yerde. Biz de bunu bildiğimiz için inşallah bunların sayısını artırmayı planlıyoruz. Vakfımızın personelleri, müdürü, bütün çalışma arkadaşlarımız yoğun bir gayret sarf ettiler. İlgili yerlerdeki muhtarlarımız, diğer köylülerimize destek oldular ve bu şekliyle de bunları nihayete erdirmiş olduk."

Kahraman, çalışmaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tespitleri doğrultusunda ilerlettiklerini anlattı.

Yüzde 93 görme engelli olan Bahattin Varlı da "Allah devletten razı olsun, Kaymakam Bey, herkes bize bakıyor." ifadesini kullandı.

"Önceki evimizde yaşam zordu, bunda çok şükür halimiz iyidir"

Adem Varlı ise prefabrik evden çok memnun kaldıklarını kaydederek, "Önceki evimiz kötüydü harabe şeklindeydi. Sağ olsun kaymakam beyin aracılığıyla vakıf tarafından bize prefabrik bir ev yapıldı çok memnunuz. Allah onlardan razı olsun. Allah devlete zeval vermesin. Önceki evimizde yaşam zordu, bunda çok şükür halimiz iyidir." şeklinde konuştu.

Eren köyü Muhtarı İlhan Aybi de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ailemizin yaşadığı eski ev daha önce damlıyordu, çökmek ve yıkılmak üzereydi. Digor Kaymakamı'na teşekkür ediyoruz, ailenin sıcak bir yuvaya kavuşmasına vesile oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Yerel Yönetim, Güncel, Digor, Kars, Son Dakika

