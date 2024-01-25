 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars'ta Araç Jantı Hırsızlığına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta Araç Jantı Hırsızlığına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı

Kars'ta bir depoda bulunan araç jantlarının çalınmasına ilişkin 140 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda depo olarak kullanılan bir adreste bulunan 72 araç jantının çalınmasına ilişkin polis ekipleri, 140 saatlik görüntü kayıtlarını inceledi. Ekipler, bu çalışmalarının ardından tespit ettikleri şüpheliler Y.C.D (20) ve C.İ'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen C.İ, tutuklandı, Y.C.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars\'ta Araç Jantı Hırsızlığına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı
25.01.2024 - 16:39,  Güncelleme: 16:42
Abone Ol

Kars'ta bir depoda bulunan araç jantlarının çalınmasına ilişkin 140 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda depo olarak kullanılan bir adreste bulunan 72 araç jantının çalınmasına ilişkin polis ekipleri, 140 saatlik görüntü kayıtlarını inceledi.

Ekipler, bu çalışmalarının ardından tespit ettikleri şüpheliler Y.C.D (20) ve C.İ'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen C.İ, tutuklandı, Y.C.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Araç Jantı Hırsızlığına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:42:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Araç Jantı Hırsızlığına İlişkin 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement