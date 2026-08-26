Kars'ta Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı
Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan Aziz K, hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Bozkuş köyünde yaylada hayvanlarını otlatan Aziz K, aniden önüne çıkan yavrulu bir aynının saldırısına uğradı.
Aziz K'nin, çevredeki vatandaşlardan yardım istemesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aziz K, Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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