Kars'ta Ayı Saldırısında Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'dan Kağızman'a oğlunun yanına gelen ve doğa gezisine çıkan Sadun Önen (58), Kozlu köyü yakınlarında ayı saldırısına uğradı.

Önen'in bağırma sesini duyan çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.