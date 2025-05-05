Kars\'ta Baraj Kanalına Düşen Hayvanlar

Kars'ın Kağızman ilçesinde baraj kanalına düşen 6 büyükbaş hayvandan 4'ü kurtarıldı.
Narinkale Caddesi'ndeki HES barajı kanalına 6 büyükbaş hayvan düştü.
Hayvanları kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar, ekiplerden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaşlardan 4'ünü kurtardı.
Suya kapılan 2 büyükbaş ise telef oldu.
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