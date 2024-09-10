Ani Ören Yeri'nde Selçuklu Dönemine Ait Buluntular - Son Dakika
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Ani Ören Yeri'nde Selçuklu Dönemine Ait Buluntular

Ani Ören Yeri\'nde Selçuklu Dönemine Ait Buluntular

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, Büyük Selçuklu dönemine ait bir erzak deposu ve Orta Çağ mitolojisinde cenneti sembolize eden tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle devam ediyor.

10.09.2024 14:46
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Kars'taki Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarında, Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen bir erzak deposu ve Orta Çağ mitolojisinde cenneti sembolize eden tavus kuşu motifli bir kase parçası bulundu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) işbirliğinde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması amacıyla arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları devam ediyor.

Kafkas Üniversitesi öğretim üyelerinden sanat tarihçisi Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında devam eden çalışmaların 2024 yılı sezonuna, 8 üniversiteden yaklaşık 35 kişi katılıyor. Ekip, sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile restoratörlerden oluşuyor.

Ekip, kazı çalışmalarında, Bakanlığın Geleceğe Miras Projesi'nin önemli noktalarından biri olan Anadolu'daki ilk Türk-İslam şehri Ani'deki kazılarda, Büyük Selçuklu dönemine tarihlenen erzak deposu ortaya çıkarıldı.

Depoda, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe sahip konik kürevi formunda sekiz küp bulundu. Odadan çıkarılan ve üzerinde Orta Çağ mitolojisinde cenneti sembolize eden tavus kuşu motifi bulunan kase parçası dikkati çekti.

Kazı başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, gazetecilere, Selçuklu Çarşısı, Selçuklu Konutları, Batı Aşot Surları ve Aşot Surları Doğu Burcu'ndaki Selçuklu kümbet kalıntılarında çalışmaların büyük heyecanla devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların disiplinli ve titizlikle yürütüldüğünü belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bagratlı Hanedanlığı zamanında inşa edilen ve Ani'nin ilk dış surları olan Aşot surlarının kuzeyine Selçuklular zamanında eklenen mekanların kazısı ise Selçuklulara ait bir erzak deposunun gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. Kuzey-güney doğrultusunda taş deponun içindeki pişmiş topraktan yapılmış seramik küpler ise oldukça ilginç.

Depoda Büyük Selçuklular devrine ait sekiz 'pitos' adı verilen küp bulduk. Burada ayrıca tavus kuşu figürlü bir kase parçası da gün yüzüne çıkarıldı. Tavus kuşunun Orta Çağ İslam ikonografisinde 'cennet kuşu' olarak nitelendirildiği ve bunun cenneti sembolize eden bir figür olduğu biliniyor."

Kaynak: AA

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