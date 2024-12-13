Kars'ta Buzlanan Yolda Mahsur Kalanlar

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- Kars'ta buz tutan yolda mahsur kaldılar

KARS - Kars'ta etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde hayatı felç etti.

Sarıkamış'ta onlarca araç yoldaki buzlanma nedeniyle saatlerce mahsur kaldı. Belencik Köyü yolunda buzlanmadan dolayı yol kapandı. Güzergahı kullanan sürücüler kendi uğraşlarıyla devam etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Kağızman Karakurt yolu Cücük Deresi bölgesinde yaklaşık 3 saattir yolun açılmasını bekleyen sürücüler, ekiplerin gelmemesine tepki gösterdi. Sürücüler, "Yaklaşık 3 saattir buradayız. Buzlanma nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve bir adım ilerleyemiyoruz. Defalarca aramamıza rağmen henüz ekip gelmedi, araçlarda yaşlı ve çocuklar var bir an evvel yolun açılıp, evlerimize ulaşmayı bekliyoruz" diye konuştular.

Bölgede yer yer aralıklarla devam eden kar yağışı, dondurucu havanın da etkisiyle birlikte karayolunda kısa süre içerisinde ciddi buzlanmalara yol açıyor.