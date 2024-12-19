Kars\'ta Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle dereler ve göletler buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağaç ve bitkilerin kırağıyla kaplandığı kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Termometrelerin zaman zaman gece eksi 15 dereceyi gösterdiği Sarıkamış'ta ise dereler ve göletler buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağı tuttu.

Vatandaşlardan Natig Veli, havaların çok soğuk seyrettiğini belirterek, "Keklik Vadisi'nde kayalardan eriyen sular çok güzel buz sarkıtları oluşturmuş." dedi.