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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

KARS - Kars'ta gökyüzü kızıla büründü.

Kars'ta akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşırttı. Kars'ta akşam saatlerinde gökyüzünün kızıla bürünmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, tarihi yapılar ve cami ile birlikte kameralara yansıdı. Gökyüzünün kızıla bürünmesini gören vatandaşlar ise cep telefonlarını sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Bulutların kızıla bürünmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, yaklaşık 10 dakika sonra gökyüzündeki kızıllık tamamen kayboldu. Kızıla bürünen gökyüzü kameralarca kaydedildi.