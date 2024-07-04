Kars'ta Hastaneye Giden Kişi, Unutulan Yemek Yüzünden Ev Yangınına Neden Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Hastaneye Giden Kişi, Unutulan Yemek Yüzünden Ev Yangınına Neden Oldu

Kars'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan İ.K, bir akrabasını kaybettiği haberini alınca hastaneye gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak evde unutulan yemek ocakta yanmaya başladı ve yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu hemen bildirerek itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekiplerini çağırdı. Yangın ekipler tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü ve yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi.

04.07.2024 00:51
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Kars'ta bir yakınlarını kaybetmeleri üzerine hastaneye giden ve ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden İ.K, kaza sonucu bir akrabasını kaybettiği bilgisi üzerine evin kapısını kapatıp hastaneye gitti.

Bir süre sonra evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiyesi, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan müdahalede yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığını belirledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Hastaneye Giden Kişi, Unutulan Yemek Yüzünden Ev Yangınına Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Hastaneye Giden Kişi, Unutulan Yemek Yüzünden Ev Yangınına Neden Oldu - Son Dakika
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