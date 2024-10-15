Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 60 şişe sahte alkollü içki, gümrük kaçağı 430 paket sigara, 2 bin dolu makaron ve 4 cep telefonu ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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