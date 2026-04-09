Kars\'ta Kadın Polislerin Trafik Denetimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'taki kadın polisler, 2026'da 30 bin aracı denetleyerek trafik güvenliğini sağlıyor.

KARS Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesindeki 4 kadın polis, kent içi trafik akışını düzenleme, yol kontrolleri ve kural ihlallerini önleme gibi görevleri titizlikle yürütüyor. İkişerli ekipler halinde görev yapan polisler, 2026 yılının ilk üç ayında 30 bin aracı denetledi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler Hatice Uslu, Burcu Sevindik, Sevaser Sunu Coşkun ve Eda Gökçe; kentte trafik akışını düzenleme, yol kontrolleri yapma ve kural ihlallerini önleme gibi kritik görevleri titizlikle yürütüyor. Görev aldıkları yol ve kavşaklarda kurallara uyulmasını sağlayan kadın polisler, kusuru olanlara göz açtırmıyor. Polisler, kent genelinde 2'şerli ekipler halinde görev yaptı ve 2026 yılının ilk üç ayında 30 bin aracı denetledi.

Hatice Uslu, büyük bir gururla 8 yıldır yaptığı mesleğinde, amir ve müdürlerin uygun görmesiyle trafik polisi olduğunu söyledi. Uslu, "İlk müdahale eden kişiler biz olduğumuz için bu esnada hem yaralılarla ilgilenip hem de yolda ve güvenliğini sağlamak için mücadele veriyoruz. Bu kapsamda ikisini aynı anda yapabilmek ve soğukkanlı davranabilmek bazen zor olabiliyor. Biz onurlu bir mesleğin üniformasını taşıyoruz. Bunu gençlerimize örnek olarak teşkil etmek bizim için onur ve gurur verici bir durum. Yapmış olduğum meslekten mutluyum ve gururluyum" dedi.

Sürücüleri de uyaran Uslu, "Öncelikle trafiğin bir trafik değil de yaşam biçimi olduğunun farkına varsınlar. Burada insanlar trafikte sabırlı davranırsa yani kitlenme noktasına gelmeden herkes güvenli bir şekilde trafiğin akışına uygunluk sağlasa herhangi bir problem yaşanmayacaktır" diye konuştu.

10 yıllık polis memuru Burcu Sevindik ise görevini özverili bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyleyerek, "Bizim mesleğimiz, stresli bir meslek. Bu stresi çocuğum, ailem ve eşimle kaliteli vakit geçirerek azaltmaya çalışıyorum. Sosyalleşmeye dikkat ediyorum. Müsait olduğum zaman çocuğumla hobilerimizi uyguluyorum. Mesleğin getirdiği stresi en aza indirebilmek için en azından ailem, çocuğum, arkadaşlarımla kaliteli vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Sürücülere kurallara uymalarını tavsiye eden Sevindik, şöyle konuştu:

"Kırmızı ışık kurallarına uysunlar, hız ihlali yapmasınlar, yayalara yol versinler. En çok da benim tavsiye ettiğim unsurlardan bir tanesi agresif sürücülere yönelik bir tutum, yani lütfen birbirlerine empati göstersinler. Herkesin bir hayat telaşı var. Herkesin bir yorgunluğu, stresi var. Hani birbirimizi trafikte anlayışla karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:10:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.